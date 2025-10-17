ВСУ освободили Алексеевку и Степное на Новопавловском направлении, - Манько

Украинские силы обороны имеют значительный успех на Новопавловском направлении. Благодаря слаженным и решительным действиям 214-го Отдельного штурмового батальона (ОШБ) и 5-й Отдельной штурмовой бригады (ОШБР) были полностью зачищены населенные пункты Алексеевка и Степное.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.
В результате операции враг понес катастрофические потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике (ВВТ). Данные, озвученные Валентином Манько, свидетельствуют о высокой эффективности действий украинских штурмовых подразделений.
Общие безвозвратные потери врага составили 117 военнослужащих.
Валентин Манько также отметил, что информация российской пропаганды о якобы "взятии" Алексеевки не соответствует действительности.
"Наши войска удерживают позиции, наносят потери противнику и берут пленных", - подчеркнул начальник управления Штурмовых подразделений.
Операция показала не только успешное возвращение территорий под украинский контроль, но и высокий профессионализм и боевой дух штурмовых подразделений ВСУ.
Напомним, на фронте по данным на 3 октября было зафиксировано 162 боестолкновения. Самыми сложными стали два направления - Покровское и Новопавловское.