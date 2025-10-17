ВСУ освободили Алексеевку и Степное на Новопавловском направлении, - Манько

Колоссальные потери противника

В результате операции враг понес катастрофические потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике (ВВТ). Данные, озвученные Валентином Манько, свидетельствуют о высокой эффективности действий украинских штурмовых подразделений.

Потери противника в н.п. Алексеевка

Безвозвратные (погибшие) - 32 человека;

32 человека; Санитарные (раненые) - 7 человек;

- 7 человек; Плен - 3 человека;

- 3 человека; Повреждено 2 единицы автомобильной техники (АО);

2 единицы автомобильной техники (АО); Уничтожено 1 единица автомобильной техники (АО).

Потери противника в н.п. Степное и лесополосе между Степным и Алексеевкой

Безвозвратные (погибшие) - 85 человек;

- 85 человек; Санитарные (раненые) - 24 человека;

- 24 человека; Повреждено 6 единиц автомобильной техники (АО);

6 единиц автомобильной техники (АО); Уничтожено 5 единиц автомобильной техники (АО).

Общие безвозвратные потери врага составили 117 военнослужащих.

Опровержение российской пропаганды

Валентин Манько также отметил, что информация российской пропаганды о якобы "взятии" Алексеевки не соответствует действительности.

"Наши войска удерживают позиции, наносят потери противнику и берут пленных", - подчеркнул начальник управления Штурмовых подразделений.

Операция показала не только успешное возвращение территорий под украинский контроль, но и высокий профессионализм и боевой дух штурмовых подразделений ВСУ.