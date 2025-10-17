ВСУ освободили Алексеевку и Степное на Новопавловском направлении, - Манько
Украинские силы обороны имеют значительный успех на Новопавловском направлении. Благодаря слаженным и решительным действиям 214-го Отдельного штурмового батальона (ОШБ) и 5-й Отдельной штурмовой бригады (ОШБР) были полностью зачищены населенные пункты Алексеевка и Степное.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.
Колоссальные потери противника
В результате операции враг понес катастрофические потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике (ВВТ). Данные, озвученные Валентином Манько, свидетельствуют о высокой эффективности действий украинских штурмовых подразделений.
Потери противника в н.п. Алексеевка
- Безвозвратные (погибшие) - 32 человека;
- Санитарные (раненые) - 7 человек;
- Плен - 3 человека;
- Повреждено 2 единицы автомобильной техники (АО);
- Уничтожено 1 единица автомобильной техники (АО).
Потери противника в н.п. Степное и лесополосе между Степным и Алексеевкой
- Безвозвратные (погибшие) - 85 человек;
- Санитарные (раненые) - 24 человека;
- Повреждено 6 единиц автомобильной техники (АО);
- Уничтожено 5 единиц автомобильной техники (АО).
Общие безвозвратные потери врага составили 117 военнослужащих.
Опровержение российской пропаганды
Валентин Манько также отметил, что информация российской пропаганды о якобы "взятии" Алексеевки не соответствует действительности.
"Наши войска удерживают позиции, наносят потери противнику и берут пленных", - подчеркнул начальник управления Штурмовых подразделений.
Операция показала не только успешное возвращение территорий под украинский контроль, но и высокий профессионализм и боевой дух штурмовых подразделений ВСУ.
Напомним, на фронте по данным на 3 октября было зафиксировано 162 боестолкновения. Самыми сложными стали два направления - Покровское и Новопавловское.