ВСУ освободили Алексеевку и Степное на Новопавловском направлении, - Манько

Украина, Пятница 17 октября 2025 12:37
UA EN RU
ВСУ освободили Алексеевку и Степное на Новопавловском направлении, - Манько Фото: начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Юлия Бойко

Украинские силы обороны имеют значительный успех на Новопавловском направлении. Благодаря слаженным и решительным действиям 214-го Отдельного штурмового батальона (ОШБ) и 5-й Отдельной штурмовой бригады (ОШБР) были полностью зачищены населенные пункты Алексеевка и Степное.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

Колоссальные потери противника

В результате операции враг понес катастрофические потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике (ВВТ). Данные, озвученные Валентином Манько, свидетельствуют о высокой эффективности действий украинских штурмовых подразделений.

Потери противника в н.п. Алексеевка

  • Безвозвратные (погибшие) - 32 человека;
  • Санитарные (раненые) - 7 человек;
  • Плен - 3 человека;
  • Повреждено 2 единицы автомобильной техники (АО);
  • Уничтожено 1 единица автомобильной техники (АО).

Потери противника в н.п. Степное и лесополосе между Степным и Алексеевкой

  • Безвозвратные (погибшие) - 85 человек;
  • Санитарные (раненые) - 24 человека;
  • Повреждено 6 единиц автомобильной техники (АО);
  • Уничтожено 5 единиц автомобильной техники (АО).

Общие безвозвратные потери врага составили 117 военнослужащих.

Опровержение российской пропаганды

Валентин Манько также отметил, что информация российской пропаганды о якобы "взятии" Алексеевки не соответствует действительности.

"Наши войска удерживают позиции, наносят потери противнику и берут пленных", - подчеркнул начальник управления Штурмовых подразделений.

Операция показала не только успешное возвращение территорий под украинский контроль, но и высокий профессионализм и боевой дух штурмовых подразделений ВСУ.

Напомним, на фронте по данным на 3 октября было зафиксировано 162 боестолкновения. Самыми сложными стали два направления - Покровское и Новопавловское.

