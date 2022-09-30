Українські війська увійшли до Ямполя поблизу Лимана: карта

Збройні сили України зайшли в населений пункт Ямпіль на Донеччині та впритул підійшли до Лиману зі східного боку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.
У разі звільнення Ямполя окупанти в місті Лиман опиняться в оперативному оточенні. Українські війська можуть обрізати їм шляхи відходу із заходу, півдня та сходу, а трасу Лиман-Заріче наші воїни вже взяли під вогневий контроль.
Також у мережі з'явилося відео з українськими військовими у Ямполі.
Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ до кінця дня 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угрупування в районі Лимана.
Також раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що російські війська можуть зазнати неминучої поразки в районі Лимана.
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