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Українські війська, ймовірно, взяли в оточення російське угруповання в Лимані, - ISW

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П'ятниця 30 вересня 2022 04:22
Українські війська, ймовірно, взяли в оточення російське угруповання в Лимані, - ISW Фото: Українські війська, ймовірно, взяли в оточення російське угруповання у Лимані (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ під кінець дня 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману", - зазначили аналітики.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у "надзвичайно складній" ситуації.

Фахівці поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

"Українські війська зможуть взяти Лиман", - переконані в Інституті вивчення війни.

Український контрнаступ вздовж річки Оскіл

Збройні сили України 29 вересня також продовжили контрнаступальні операції вздовж річки Оскіл на північному сході Харківської області та намагалися прорвати російську оборону біля кордону Харківської та Луганської областей.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, під час активного ведення бойових дій наші захисники завдають ворогу значних втрат:

  • російська 4-та танкова дивізія 1-ї гвардійської танкової армії протягом останніх тижнів зазнала значних втрат у Куп'янську, який розташований біля річки Оскіл (кордон Харківсько-Луганської області).
  • на попередніх етапах контрнаступу українських військ у Харківській області 4-та танкова дивізія РФ втратила майже цілий полк передових танків Т-80.

Нагадаємо, ЗСУ двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці.

До слова, українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.

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