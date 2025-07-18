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У Сумській області збільшать кількість вогневих груп для захисту неба, - ОВА

Сумська область, П'ятниця 18 липня 2025 19:20
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У Сумській області збільшать кількість вогневих груп для захисту неба, - ОВА Фото: у Сумській області збільшать кількість вогневих груп для захисту неба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумській області незабаром сформують додаткові вогневі групи ППО для посилення захисту неба.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Як розповів глава ОВА, сьогодні, 18 липня, він провів чергове засідання Ради оборони Сумської області.

У центрі уваги були безпекові питання, зокрема реалізація проєкту "Безпечне небо", який має забезпечити захист від ворожих дронів, які постійно намагаються знищити нашу цивільну інфраструктуру.

За словами Григорова, спільно з військовим командуванням, технічними фахівцями та моніторинговими групами ОВА працює над ефективними рішеннями. З початку місяця з обласного бюджету спрямовано 10 млн гривень.

"Ми маємо перші результати: визначено розрахунки особового складу, залучено підрозділи ДФТГ, які проходять навчання. Незабаром сформуємо додаткові групи для посилення захисту неба", - повідомив глава ОВА.

Також, за його словами, обговорили захист евакуаційних і логістичних шляхів. У прикордонних громадах облаштовано близько 20 км доріг антидроновими сітками.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною, але наші сили оборони тримають позиції.Разом із військовими послідовно укріплюємо тил і працюємо задля безпеки кожного мешканця Сумщини", - додав Григоров.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, російські війська значно посилили обстріли Сумської області та навіть розмріялися про новий наступ.

Зокрема, у ніч на 15 липня Росія атакувала Шосткинську громаду ракетами. Внаслідок удару пошкоджено лікарню, дівчинка зазнала поранень.

Також російська армія у ніч на 14 липня завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники. Відомо про загиблих та поранених.

Днем раніше у Сумській області ворожий дрон атакував цивільних, які пересувалися мотоблоком дорогою між громадами. Внаслідок удару загинув 57-річний чоловік, його брат отримав поранення.

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