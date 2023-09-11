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ЗСУ звільнили частину Опитного під Донецьком, - Маляр

Фото: Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України протягом останнього тижня звільнили частину Опитного під Донецьком. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"У нас так само рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту.

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За її словами, Сили оборони мали протягом тижня частковий усіх в районі Новомайорського Донецької області (Маріупольський напрямок).

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"На тих частинках і ділянках, де мали успіх, наші Збройні сили наразі закріплюються", - сказала вона.

Раніше Генштаб повідомляв, що Збройні сили України провели успішні наступальні операції та просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.

Як заявив 10 вересня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, дві доби тому, коли російські військові були сконцентровані на півночі від міста Авдіївка, в штурмових діях, "хлопці провели блискавичну штурмову операцію і частину Опитного зайняли, закріпились.

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ДонецькЗбройні сили України