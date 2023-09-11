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ВСУ освободили часть Опытного под Донецком, - Маляр

Фото: Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Силы обороны Украины в течение последней недели уволили часть Опытногопод Донецком. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"У нас тоже движение происходило в районе Опытного. Силы обороны заняли часть этого населенного пункта.

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По ее словам, Силы обороны имели в течение недели частично всех в районе Новомайорского Донецкой области (Мариупольское направление).

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"На тех частицах и участках, где имели успех, наши Вооруженные силы сейчас закрепляются", - сказала она.

Ранее Генштаб сообщал, что вооруженные силы Украины провели успешные наступательные операции и продвинулись на линии Авдеевка-Донецк.

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ВСУДонецк