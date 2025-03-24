ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної, - полк "Ахіллес"

"Покращили положення, це дуже важливі, але невеликі операції", - розповів Маляревич.

Як нагадує "Суспільне", DeepState повідомляло про звільнення територій біля Фиголівки 14 березня, поблизу Голубівки й Синьківки - 10 березня, а біля Западного - 5 березня.

Фото: ЗСУ звільнили у березні частину територій біля Дворічної (deepstate)

За словами Маляревича, росіяни не припиняють штурмів на Куп'янському напрямку й працюють піхотними підрозділами.

"Ворог наразі працює піхотними підрозділами, понтонні переправи не нові, намагаються це робити. Ми знаходимо їх, коли вони підходять до річки, це не завжди вдається. Але і на переправі знищуємо, і на підходах знищуємо, і на лівому березі Осколу знищуємо, - розповів Маляревич.

Водночас росіяни, яким вдалось переправитись на правий берег Осколу - риють нори, шукають хати, бліндажі й підвали.

"Інколи буває, що 3-4 особи перебувають у секторі, а територія замальовується як "червона", то це не значить, що там зайшли полком і стоять — така зараз специфіка на цьому напрямку. Там десь до пів тисячі піхоти противника перебуває, але вони розповзлися на великі території, їх виявити і знищити важко", - додав він.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби, 23 березня, на Куп'янському напрямку відбулось п'ять ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії росіян у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки.