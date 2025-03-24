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ВСУ освободили в марте часть территорий возле Двуречной, - полк "Ахиллес"

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили часть территорий вблизи Двуречной в Харьковской области в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олеся Маляревича в эфире телемарафона.

"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", - рассказал Маляревич.

Как напоминает "Суспільне", DeepState сообщало об освобождении территорий возле Фиголевки 14 марта, вблизи Голубовки и Синьковки - 10 марта, а возле Западного - 5 марта.

Фото: ВСУ освободили в марте часть территорий возле Двуречной (deepstate)

По словам Маляревича, россияне не прекращают штурмов на Купянском направлении и работают пехотными подразделениями.

"Враг сейчас работает пехотными подразделениями, понтонные переправы не новые, пытаются это делать. Мы находим их, когда они подходят к реке, это не всегда удается. Но и на переправе уничтожаем, и на подходах уничтожаем, и на левом берегу Оскола уничтожаем, - рассказал Маляревич.

В то же время россияне, которым удалось переправиться на правый берег Оскола - роют норы, ищут дома, блиндажи и подвалы.

"Иногда бывает, что 3-4 человека находятся в секторе, а территория зарисовывается как "красная", то это не значит, что там зашли полком и стоят - такая сейчас специфика на этом направлении. Там где-то до полутысячи пехоты противника находится, но они расползлись на большие территории, их обнаружить и уничтожить трудно", - добавил он.

Ситуация на Купянском направлении 

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки, 23 марта, на Купянском направлении состоялось пять вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия россиян в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки.

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