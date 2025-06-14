ЗСУ звільнили Андріївку: Зеленський подякував військовим за успішну операцію на Сумщині

Зеленський зазначив, що сьогодні,14 червня, заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, розмова була про ситуацію на фронті та про активні дії українських військових.

"Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині - прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати", - додав він.

Зауважимо, що президент також заявив, що за підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку.

"Саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини та звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже!", - наголосив Зеленський.

Фото: карти військових дій станом на 13 червня 2025 року (deepstate)

Він також зазначив, що також варто відзначити 425-й окремий штурмовий полк за успішні дії на нашому Покровському напрямку.

"Ще в боях на Донеччині відзначились 1-й окремий штурмовий полк та 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дуже дякую вам! На Купʼянському напрямку є хороші результати в 3-ї штурмової. Дякую!", - додав він.

Крім цього глава держави згадав і про Курську операцію.

"Продовжуємо наші активні дії на території ворога. І є за що відзначити 33-й окремий штурмовий полк, 47-му окрему механізовану бригаду та 103-тю окрему бригаду ТрО. Дякую вам за сміливість!", - підсумував глава України.