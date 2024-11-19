ЗСУ звернулися до українців у 1000-й день війни: Фундамент перемоги - це єдність у боротьбі

"Українська армія ніколи не зрадить вашу віру. Тому що це наша народна армія - в кожного знайомі або родичі служать у війську. У нас один біль на всю країну, одне серце й одна душа. Кожна наша перемога та поразка - спільні. Кожна радість і тривога - на всіх. Кожен, хто читає це, має знати: Сили оборони України - сильні, як ніколи, та об’єднані метою знищення окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели", - зазначається у зверненні.

Від початку повномасштабної війни Сили оборони виграли битви за Київ, Чернігів, Суми, Миколаїв та Одесу. Зокрема провели блискучі контрнаступи у Харківській та Херсонських областях.

"Російсько-українська війна - це не спринт, це марафон. Ми стійко подолали першу тисячу днів широкомасштабного вторгнення. Позаду багато надлюдських випробувань. Однак перемогу здобуде той, хто протримається на добу більше, ніж ворог. Тому час знову діяти разом. Як і тисячу днів тому. Як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна", - додають у ЗСУ.

Сили оборони закликають українців підтримувати наших бійців в будь-який доступний спосіб та робити усе можливе, щоб пройти цей шлях разом, оскільки фундаментом перемоги України є єдність у боротьбі.

"Ми обов’язково помстимося за кожного загиблого героя, кожну загиблу дитину, кожний зруйнований будинок. Разом ми реалізуємо історичний шанс - на десятки років поховати російську загрозу. Разом забезпечимо нашим родинам довгоочікуваний мир. Разом здолаємо будь-які складнощі та втілимо мрію поколінь про свободу й незалежність нашої Неньки", - зазнають ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні

Війна в Україні розпочалася у 2014 році після окупації Криму, а також територій у Донецькій та Луганській областях Росією. У 2022 році ворог вдався до повномасштабного вторгнення, що супроводжувалось масованими атаками на цивільну інфраструктуру та серйозними гуманітарними наслідками.

Повномасштабна війна в Україні стала найбільшим збройним конфліктом у Європі після Другої світової війни.

Детальніше про головні події російсько-української війни за 1000 днів протистояння - в матеріалі РБК-Україна.