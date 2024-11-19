ВСУ обратились к украинцам в 1000-й день войны: Фундамент победы - это единство в борьбе

"Украинская армия никогда не предаст вашу веру. Потому что это наша народная армия - у каждого знакомые или родственники служат в армии. У нас одна боль на всю страну, одно сердце и одна душа. Каждая наша победа и поражение - общие. Каждая радость и тревога - на всех. Каждый, кто читает это, должен знать: Силы обороны Украины - сильные, как никогда, и объединены целью уничтожения оккупантов. Тысяча дней нашей стойкости это в очередной раз доказали", - отмечается в обращении.

С начала полномасштабной войны Силы обороны выиграли битвы за Киев, Чернигов, Сумы, Николаев и Одессу. В частности провели блестящие контрнаступления в Харьковской и Херсонских областях.

"Российско-украинская война - это не спринт, это марафон. Мы стойко преодолели первую тысячу дней широкомасштабного вторжения. Позади много сверхчеловеческих испытаний. Однако победу одержит тот, кто продержится на сутки больше, чем враг. Поэтому время снова действовать вместе. Как и тысячу дней назад. Как и десять лет назад, когда началась российско-украинская война", - добавляют в ВСУ.

Силы обороны призывают украинцев поддерживать наших бойцов любым доступным способом и делать все возможное, чтобы пройти этот путь вместе, поскольку фундаментом победы Украины является единство в борьбе.

"Мы обязательно отомстим за каждого погибшего героя, каждого погибшего ребенка, каждый разрушенный дом. Вместе мы реализуем исторический шанс - на десятки лет похоронить российскую угрозу. Вместе обеспечим нашим семьям долгожданный мир. Вместе преодолеем любые сложности и воплотим мечту поколений о свободе и независимости нашей Родины", - отмечают ВСУ.

Полномасштабная война в Украине

Война в Украине началась в 2014 году после оккупации Крыма, а также территорий в Донецкой и Луганской областях Россией. В 2022 году враг прибегнул к полномасштабному вторжению, что сопровождалось массированными атаками на гражданскую инфраструктуру и серьезными гуманитарными последствиями.

Полномасштабная война в Украине стала крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

Подробнее о главных событиях российско-украинской войны за 1000 дней противостояния - в материале РБК-Украина.