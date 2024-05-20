У ЗСУ звернулись до військовозобовʼязаних через оновлення даних

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки фіксується ажіотаж після набуття чинності закону щодо питань військового обліку. При цьому українці мають три способи, щоб оновити свої дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
"Відзначимо, що основним питанням є оновлення військовозобовʼязаними своїх облікових даних", - йдеться у дописі.
При цьому в Сухопутних військах повідомили, що зараз є три способи для такого оновлення:
Військові уточнили, що забезпечуються різні можливості для оновлення облікових даних, тому українців просять використовувати всі переваги створених сервісів.
"Зокрема, вже зараз за допомогою застосунку Резерв+ дані оновили абсолютна більшість тих громадян, які вирішили актуалізувати інформацію про себе", - додали в Сухопутних військах.
Військові повідомили, що для відвідування ТЦК та СП у низці громад доступний запис в електронній черзі. При цьому кількість міст, де вже працює така можливість, постійно зростає.
А для оновлення даних у ЦНАПі запис в електронній черзі можна здійснити тут.
Нещодавно в Україні набули чинності зміни до низки законодавчих актів, які регулюють процес оновлення даних серед військовозобов'язаних. Уже сотні тисяч українців скористалися можливістю зробити це через застосунок Резерв+.
Водночас заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко сьогодні заявила, що українці, які під час оновлення своїх даних через застосунок Резерв+ дізналися про статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних.
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