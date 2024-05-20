У ЗСУ звернулись до військовозобовʼязаних через оновлення даних

"Відзначимо, що основним питанням є оновлення військовозобовʼязаними своїх облікових даних", - йдеться у дописі.

При цьому в Сухопутних військах повідомили, що зараз є три способи для такого оновлення:

через візит до ТЦК і СП;

через ЦНАПи;

за допомогою застосунку Резерв+.

Військові уточнили, що забезпечуються різні можливості для оновлення облікових даних, тому українців просять використовувати всі переваги створених сервісів.

"Зокрема, вже зараз за допомогою застосунку Резерв+ дані оновили абсолютна більшість тих громадян, які вирішили актуалізувати інформацію про себе", - додали в Сухопутних військах.

Запис до ТЦК та ЦНАПу онлайн

Військові повідомили, що для відвідування ТЦК та СП у низці громад доступний запис в електронній черзі. При цьому кількість міст, де вже працює така можливість, постійно зростає.

А для оновлення даних у ЦНАПі запис в електронній черзі можна здійснити тут.