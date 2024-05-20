В ВСУ обратились к военнообязанным из-за обновления данных

"Отметим, что основным вопросом является обновление военнообязанными своих учетных данных", - говорится в сообщении.

При этом в Сухопутных войсках сообщили, что сейчас есть три способа для такого обновления:

через визит в ТЦК и СП;

через ЦПАУ;

с помощью приложения Резерв+.

Военные уточнили, что обеспечиваются различные возможности для обновления учетных данных, поэтому украинцев просят использовать все преимущества созданных сервисов.

"В частности, уже сейчас с помощью приложения Резерв+ данные обновили абсолютное большинство тех граждан, которые решили актуализировать информацию о себе", - добавили в Сухопутных войсках.

Запись в ТЦК и ЦПАУ онлайн

Военные сообщили, что для посещения ТЦК и СП в ряде общин доступна запись в электронной очереди. При этом количество городов, где уже работает подобная возможность, постоянно растет.

А для обновления данных в ЦПАУ запись в электронной очереди можно осуществить здесь.