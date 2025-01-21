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ЗСУ зупинили штурм біля Великої Новосілки, росіяни хочуть заблокувати населений пункт

Ілюстративне фото: ЗСУ зупинили штурм біля Великої Новосілки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія намагалась прорвати позиції українських військових біля Великої Новосілки, Донецької області. Штурм ворога було зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

За даними військових, на Новопавлівському напрямку противник продовжує вести активні наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.

"Наші воїни тримають оборону на околицях населеного пункту, завдаючи ворогу значних втрат. Також, за підтримки бронетехніки ворожа армія проводила штурмові дії в напрямку Костянтинополя", - сказано в повідомленні.

Під час відбиття штурмів, внаслідок вогневого ураження знищено дві бронемашини окупантів. 

 

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 20 січня, на лінії фронту відбулось 152 бойових зіткнення. Майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 822 тисяч одиниць особового складу. Вчора ж, протягом доби, її втрати склали близько 1,6 тисячі одиниць особового складу.

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