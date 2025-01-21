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ВСУ остановили штурм возле Великой Новоселки, россияне хотят заблокировать населенный пункт

Иллюстративное фото: ВСУ остановили штурм возле Великой Новоселки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия пыталась прорвать позиции украинских военных возле Великой Новоселки, Донецкой области. Штурм врага был остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица" в Telegram.

По данным военных, на Новопавловском направлении противник продолжает вести активные наступательные действия с целью блокирования Великой Новоселки.

"Наши воины держат оборону в окрестностях населенного пункта, нанося врагу значительные потери. Также, при поддержке бронетехники вражеская армия проводила штурмовые действия в направлении Константинополя", - сказано в сообщении.

Во время отражения штурмов, в результате огневого поражения уничтожены две бронемашины оккупантов.

 

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 20 января, на линии фронта состоялось 152 боевых столкновения. Почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 822 тысяч единиц личного состава. Вчера же, в течение суток, ее потери составили около 1,6 тысячи единиц личного состава.

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