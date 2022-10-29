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ЗСУ зупинили просування ворожої розвідки на Сіверському напрямку: подробиці

Фото: ЗСУ зупинили просування ворожої розвідки на Сіверському напрямку (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники зупинили просування розвідки російських окупантів на Сіверському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, у ДПСУ розповіли, що вчора вдень супротивник намагався розвідати підходи до українських позицій за допомогою безпілотника. Проте українським військовим удалося ліквідувати ворожий БПЛА.

Крім того, до наглядових постів намагалися підійти 2 групи наземної розвідки окупантів, які також було зупинено.

Нагадаємо, в районі Майорська на Донеччині ЗСУ знищили близько 300 росіян, які готувалися до нападу.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже понад 70 тисяч своїх солдатів. Лише минулої доби ЗСУ ліквідували півтисячі окупантів.

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