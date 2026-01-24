ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Верхня Терса, Чарівне, Таврійське Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління та артилерійський засіб противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’яти авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в напрямку населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.