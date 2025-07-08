ЗСУ зупинили понад 40 атак ворога: Генштаб про ситуацію на фронті 8 липня

За даними Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Хрінівка, Лісківщина Чернігівської області; Велика Писарівка, Кучерівка, Новодмитрівка, Біла Береза, Середина-Буда Сумської області; Леміщине Харківської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак. Авіація загарбників завдала шести ударів, скинувши при цьому 11 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 169 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили атаку в районі Загризового, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового. Три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував в напрямках Серебрянки та Виїмки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у бік Ступочок та Білої Гори. Підрозділи Сил оборони відбили всі три атаки.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового. Три штурмових дії загарбників наші захисники відбили, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 37 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут та в напрямках Покровська й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 13 штурмових дій ворожих військ, ще п’ять боєзіткнень на даний час тривають. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Плавнях. Ворог на зазначеному напрямку наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили, проте завдали авіаударів по районах населених пунктів Миколаївка та Львове.