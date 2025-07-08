ВСУ остановили более 40 атак врага: Генштаб о ситуации на фронте 8 июля

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Хреновка, Лесковщина Черниговской области; Большая Писаревка, Кучеровка, Новодмитровка, Белая Береза, Середина-Буда Сумской области; Лемищина Харьковской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак. Авиация захватчиков нанесла шесть ударов, сбросив при этом 11 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 169 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал в районах Волчанска, Амбарного и Каменки, одно боестолкновение пока продолжается.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку в районе Загрызово, получили отпор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголово. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал в направлениях Серебрянки и Выемки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в сторону Ступочек и Белой Горы. Подразделения Сил обороны отбили все три атаки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки и в направлениях Катериновки, Александро-Калиново. Три штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 37 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут и в направлениях Покровска и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 13 штурмовых действий вражеских войск, еще пять боестолкновений в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле и Новополье.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Ореховском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Плавням. Враг на указанном направлении наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Николаевка и Львове.