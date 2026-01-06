ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ зупинили понад 20 атак під Покровськом: що відбувається на фронті

Україна, Вівторок 06 січня 2026 16:58
UA EN RU
ЗСУ зупинили понад 20 атак під Покровськом: що відбувається на фронті Ілюстративне фото: українські захисники стримують штурми росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують штурми позицій українських захисників. Найбільше атак ворога фіксується на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними військового командування, від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Росіяни атакували артилерією сім населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

Ситуация на окремих напрямках:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі трьох населених пунктів, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу чотирьох населених пунктів.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах семи населених пунктів.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах шести населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще 13 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнало село Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв про те, що російські окупанти зосередили свою основну увагу на Гуляйпільському напрямку. Ситуація там ускладнилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Покровськ Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка