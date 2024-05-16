ЗСУ зупинили активне просування росіян по території Харківської області, - Синєгубов

Українські війська зупинили активне просування російських загарбників по території Харківської області. На деяких напрямках ЗСУ повернули більш вигідне положення, однак стабілізувати лінію фронту поки не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог намагається досягти успіху, просунувшись в бік Липців, та не полишає надій захопити Вовчанськ.
"Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне положення", - розповів Синєгубов.
Він також додав, що росіяни змушені підтягувати резерви, щоб не стих їх наступальний потенціал на Харківському напрямку.
"Але все одно наше завдання стабілізувати лінію фронту", - зазначив глава ОВА.
На початку травня російські війська розпочали наступ у Харківській області. Загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ.
У перші дні наступу росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту.
Окрім того, вони намагаються захопити місто Вовчанськ. Активні бойові дії також тривають у районі населеного пункту Липці.
За останніми даними Генштабу, українські війська контратакували російських окупантів у районі Вовчанська. Там цілодобово тривають активні бої.
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