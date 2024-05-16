ВСУ остановили активное продвижение россиян по территории Харьковской области, - Синегубов

По его словам, враг пытается добиться успеха, продвинувшись в сторону Липцев, и не оставляет надежд захватить Волчанск.

"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. В некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение", - рассказал Синегубов.

Он также добавил, что россияне вынуждены подтягивать резервы, чтобы не утих их наступательный потенциал на Харьковском направлении.

"Но все равно наша задача стабилизировать линию фронта", - отметил глава ОВА.