ЗСУ зупинили 90 атак та уразили сім районів зосередження ворога, - Генштаб

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Українські оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Васюківка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Щербаки та П’ятихатки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три із них - з РСЗВ. Українські захисники відбили 15 штурмових дій загарбників.

