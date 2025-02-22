ВСУ остановили 90 атак и поразили семь районов сосредоточения врага, - Генштаб

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Украинские защитники отбили штурмовые действия противника неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Васюковка.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 437 обстрелов, три из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 15 штурмовых действий захватчиков.