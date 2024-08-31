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У ЗСУ зробили заяву щодо призначення начальника штабу Сил безпілотних систем

Фото: Роман Гладкий (Mil gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Капітан першого рангу Роман Гладкий був призначений начальником штабу Сил безпілотних систем. У ЗСУ прокоментували його призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Збройні сили України у Facebook.

Як зазначають у ЗСУ, Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.

Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках.

"Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння та іноді тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність", - йдеться у заяві.

 

Що цьому передувало

Начальник відділу комунікацій командування Сил безпілотних систем ЗС України, майор Віталій Медведєв у коментарі РБК-Україна підтвердив, що Роман Гладкий кілька тижнів тому був призначений на посаду начальника штабу Сил безпілотних систем.

Його військова кар'єра почалася у 1997 році. Гладкий працював на різних керівних посадах у війську, а у 206 році був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ВМС ЗСУ. Вже через два роки він був звільнений.

У Міноборони заявили, що звільнення пов'язане неналежним виконанням ним службових обов'язків. Проте у ЗМІ була інформація, що дружина Гладкого нібито має російський паспорт та вона мешкала у Криму, а донька нібито брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

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