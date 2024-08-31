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В ВСУ сделали заявление о назначении начальника штаба Сил беспилотных систем

Фото: Роман Гладкий (Mil gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Капитан первого ранга Роман Гладкий был назначен начальником штаба Сил беспилотных систем. В ВСУ прокомментировали его назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.

Как отмечают в ВСУ, Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Гладкий проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи по разным важным направлениям.

"Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс нуждается в понимании, терпении и иногда тишине. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность", - говорится в заявлении.

 

 

Что этому предшествовало

Начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем ВС Украины, майор Виталий Медведев в комментарии РБК-Украина подтвердил, что Роман Гладкий несколько недель назад был назначен на должность начальника штаба Сил беспилотных систем.

Его военная карьера началась в 1997 году. Гладкий работал на разных руководящих должностях в армии, а в 206 году был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ. Уже через два года он был уволен.

В Минобороны заявили, что увольнение связано с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. Однако в СМИ была информация, что у жены Гладкого якобы есть российский паспорт и она проживала в Крыму, а дочь якобы участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.

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