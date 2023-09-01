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ЗСУ зранку вдарили по ворожих склада росіян в Донецькій області, - Генштаб

П'ятниця 01 вересня 2023 18:47
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ЗСУ зранку вдарили по ворожих склада росіян в Донецькій області, - Генштаб Фото: ЗСУ зранку вдарили по ворожих склада росіян в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни зранку, 1 вересня, вдарили по російських складах, які ворог розташував в селищі Доломітне Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що удар було здійснено близько о 9 ранку.

"Збройні сили України завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів у селищі Доломітному, що в Донецькій області", - пише пресслужба.

ЗСУ зранку вдарили по ворожих склада росіян в Донецькій області, - Генштаб

Фото: селище Доломітне, Донецька область станом на 23:11 31.08 (deepstatemap.live)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 470 загарбників. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила 263 490 одиниць живої сили.

Тим часом прикордонники показали відео на якому відпрацювали з мінометів по ворожих укріпленнях в Харківській області.

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