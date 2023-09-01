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Прикордонники показали відео знищення окупантів та їх укріплень

П'ятниця 01 вересня 2023 15:12
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Прикордонники показали відео знищення окупантів та їх укріплень Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники відпрацювали по укріпленню окупантів у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, мінометним вогнем вдалось вразити новозбудовані позиції окупантів.

"Мінометний вогонь у Харківській області від бійців "Сталевого кордону" розносить новобудови окупантів разом з "будівельниками", - підписано відео.

Ситуація на фронті в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин. При цьому, за даними Генштабу, ЗСУ продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Минулої доби сталося понад 25 бойових зіткнень.

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