ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжуть наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського, Невельського та Мар’їнки. Російський стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Новомихайлівки.
"Південна вісь"
.
Ввечері 8 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення нового командувача Національної гвардії України, ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.