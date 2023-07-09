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ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

Фото: українські військові знищують росіян на Мелітопольському напрямку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські війська продовжуть наступальні дії і знищують російські склади техніки, зброї та боєприпасів на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Бої у Донецькій області

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського, Невельського та Мар’їнки. Російський стверджував, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Новомихайлівки.

"Південна вісь"

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Ввечері 8 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення нового командувача Національної гвардії України, ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ