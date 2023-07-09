ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW

Украинские войска продолжат наступательные действия и уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов на Мелитопольском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского, Невельского и Марьинки. Российский утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Новомихайловки.
"Южная ось"
Вечером 8 июля президент Владимир Зеленский объявил о назначении нового командующего Национальной гвардии Украины, им стал боевой офицер Александр Пивненко.
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