ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW

Украинские войска продолжат наступательные действия и уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска совершили наземные атаки вдоль админграницы Харьковской и Луганской областей и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска пытались продвинуться северо-западнее Сватового в районе Берестового, Новоселовского и Стельмаховки и к югу от Кременной вблизи Берестового и Веселого.

Российский военный блоггер утверждал, что войска РФ неудачно пытались пересечь реку Жеребец между Сватовым и Кременной и атаковали из Кармазиновки в направлении Черещины.

Российские источники сообщали, что подразделения 285 гвардейской артиллерийской бригады и 24 отдельной гвардейской бригады специального назначения (ГУ Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ГРУ) ведут бои в районе Кременной.

Украинские войска предположительно продолжают наносить удары по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области. На кадрах, опубликованных 7 июля, видны пожары и последствия взрыва возле Сорокино, примерно в 35 км юго-восточнее Луганска и в 130 км от текущей линии фронта. Несколько источников предположили, что украинские войска нанесли удар по составу боеприпасов, используя ракеты Storm Shadow.

Бои в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 7 июля, что украинские силы продвинулись более чем на 1 км в неопределенных районах к югу от Бахмута. Маляр отметила, что бои продолжаются севернее Бахмута и что украинские силы усложняют российским войскам выход из самого города. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские силы испытывают затруднения с выводом персонала из Бахмута.

Российский военный блоггер заявил, что украинские силы продолжают действовать на западной окраине города Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Берховки.

Депутат Госдумы РФ от Республики Саха Сардана Авксентьева 8 июля направила министру обороны РФ Шойгу жалобу на обращение с личным составом 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (ВДВ), действующей под Клещеевкой. Эти подразделения, вероятно, несут службу на Бахмутском направлении всего около двух недель.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского, Невельского и Марьинки. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Новомихайловки.

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Благодатного. 8 июля украинские войска продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия и уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов на Мелитопольском направлении, чтобы существенно снизить возможности России.

Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские силы добились частичного успеха и продвинулись на Мелитопольском направлении.