ЗСУ знищують російські позиції на островах дельти Дніпра: карти боїв ISW

Наталія Гуменюк заявила, що українські сили проводять невказані бойові операції на різних "підходящих" ділянках фронту на херсонському напрямку та знищують російські позиції та наглядові посади на островах дельти річки Дніпро.

ЗСУ утримують позиції в Кринках на тлі операцій, що продовжуються, на східному (лівому) березі Херсонської області 28 жовтня.

Західні та українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська зазнають значних втрат у районі Авдіївки. Втрати російських військових, за словами Умерова, становлять близько 4 тисяч військовослужбовців.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська перекинули на лінію фронту в Авдіївці елементи до восьми бригад.

Генштаб 28 жовтня повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Степового, Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Опитного та Першомайського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але 28 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. Російський військовий блогер заявив, що елементи російського батальйону "Білі вовки" успішно атакували поблизу Кремінної.

Російські ЗМІ стверджували, що російські війська просунулися в районі Макіївки та атакували в районі Сіньківки та Кислівки 27 жовтня.

28 жовтня Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Сіньківки та Іванівки та що російські війська не проводили наступальних операцій у напрямку Лимана.

Голова прес-служби 15-го прикордонного загону України Іван Шевцов заявив, що на Куп'янському та лиманському напрямках перебуває близько 100 000 російських солдатів (ймовірно, маються на увазі як передові, так і тилові підрозділи) і що ненасна погода останнім часом вплинула на інтенсивність російських операцій у цих напрямах.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але 28 жовтня не робили жодних заявлених чи підтверджених поступів. Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки, Надії, Торського, Діброви та Григорівки.

Операція №2 - Донецька область

За повідомленнями Генштабу України, українські війська 28 жовтня продовжили наступальні операції на південь від Бахмуту.

Повідомляється, що українські війська ефективно використовують безпілотники та ускладнюють застосування російської артилерії на південному фланзі Бахмута.

28 жовтня російські війська продовжували контратакувати українські позиції на північ і південь від Бахмута, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські ЗМІ стверджували, що російські війська атакували українські сили в районі Дубово-Василівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки 27 жовтня.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки 28 жовтня, але не домоглися якихось підтверджених територіальних завоювань.

Російські ЗМІ також стверджували, що 27 жовтня російські війська просунулися в Новокалиновому районі. 28 жовтня пов'язаний з Кремлем блогер заявив, що російські війська просунулися в районі Степового та атакували в районі Сєверного та на південних підступах до Авдіївки.

Інший російський блогер стверджував, що російські війська ведуть бої та переносять свої атаки в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу на південь від Степового, контролюють терикон біля Авдіївського коксохімічного заводу і беруть участь у запеклих боях вздовж залізниці на південь-захід терикону.

26 жовтня Бутусов заявив, що російські війська просунулися на відстань 600 метрів від північної промислової зони Авдіївки, сподіваючись використати промислову зону для входу в саме місто.

28 жовтня Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Степового, Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Опитного та Першомайського.

Міністерство оборони Великобританії (МО) оцінило лише те, що російські війська перекинули на лінію фронту в Авдіївці елементи до восьми бригад.

ISW регулярно оцінює, що російські військові підрозділи, ймовірно, загалом недостатньо укомплектовані і можуть бути батальйонами, бригадами або полками лише за назвою зі значно меншою кількістю особового складу, ніж можна припустити за позначенням їхніх ешелонів.

Західні та українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська зазнають значних втрат у районі Авдіївки. Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив міністру оборони США Ллойду Остіну, що російські втрати в районі Авдіївки становили близько 4000 військовослужбовців за невстановлений період, ймовірно, у жовтні 2023 року.

Міністерство оборони Великобританії додало, що російські війська, ймовірно, зазнали одні з найвищих втрат у Росії на сьогодні у 2023 році.

Українські військові спостерігачі зазначили, що російські війська продовжують атакувати та просуватися в районі Авдіївки, незважаючи на втрати у живій силі.

Російські війська продовжували локальні атаки на захід та південний захід від міської межі Донецька, але 28 жовтня підтверджених успіхів не було.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Мар'їнку та Новомихайлівку.

Пов'язаний із Кремлем блогер заявив, що російські війська просунулися в лісовому масиві поблизу Новомихайлівки та атакували українські позиції поблизу Мар'їнки та Красногорівки.

28 жовтня російські війська розпочали обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області, але не просунулися вперед.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Водяного.

"Південна вісь"

За словами ISW, ЗСУ не проводили жодних заявлених чи підтверджених атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей 28 жовтня.

28 жовтня російські війська безуспішно атакували прикордонний район Донецької та Запорізької областей.

Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Старомайорська та на південь від Золотої Ниви.

Російські ЗМІ стверджували, що 27 жовтня російські війська контратакували поблизу Старомайорська та з Новодонецького. Російський блогер, пов'язаний із Кремлем, заявив, що російські війська зміцнюють позиції на північний схід від Приютного.

За словами російських джерел, українські війська продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області, але 28 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів.

Відомий російський блогер стверджував, що українські війська атакували Нестерянку, Копані та Рівне, а також поблизу Новопрокопівки та Вербового.

Російське джерело стверджувало, що українські війська провели безуспішні бронетанкові атаки між Роботиним та Вербовим. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська також відбили українські атаки поблизу Роботиного.

Російський військовий блогер стверджував, що невеликі групи українських військ провели безуспішні бронетанкові атаки за артилерійської підтримки поблизу Роботиного. Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська атакували з напряму Новопрокопівки на захід від Роботиного.

27 жовтня військовий блогер заявив, що українські війська безуспішно намагаються просунутися на захід від Роботиного протягом п'яти днів.

Російський блогер, пов'язаний з Кремлем, заявив, що українські війська досягли "незначних успіхів" під час атак поблизу Роботиного.

Російське джерело стверджувало, що російські війська відбили кілька українських атак поблизу Копані 27 жовтня.

Російські війська 28 жовтня безуспішно атакували захід Запорізької області. Генштаб України та прес-центр Таврійська повідомили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на північний захід від Вербового.

Як повідомляє ISW, ЗСУ утримують позиції в Кринках на тлі операцій, що продовжуються, на східному (лівому) березі Херсонської області 28 жовтня.

Російські блогери визнали, що українські сили зберігали невизначені позиції у Кринках 27 та 28 жовтня. Відомий російський блогер 28 жовтня заявив, що були зіткнення поблизу Пойми, Пищанівки, Підступного та Кринків.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися наступати у напрямку Піщанівки.

27 жовтня пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив, що ввечері 26 жовтня українські сили також безуспішно атакували у напрямку Піщанівки.

28 жовтня представник Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що українські сили проводять невказані бойові операції на різних "підходящих" ділянках фронту на херсонському напрямку та знищують російські позиції та наглядові посади на островах дельти річки Дніпро.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 28 жовтня, показує, що російські війська трохи просунулися на схід від Кринків.