ВСУ уничтожают российские позиции на островах дельты Днепра: карты боев ISW

Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы проводят неуказанные боевые операции на различных "подходящих" участках фронта на херсонском направлении и уничтожают российские позиции и наблюдательные посты на островах дельты реки Днепр.

ВСУ удерживают позиции в Крынках на фоне продолжающихся операций на восточном (левом) берегу Херсонской области 28 октября.

Западные и украинские источники продолжают сообщать, что российские войска несут значительные потери в районе Авдеевки. Потери российских военных, по словам Умерова, составляют около 4 тысяч военнослужащих.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска перебросили на линию фронта в Авдеевке элементы численностью до восьми бригад.

Генштаб 28 октября сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Степового, Авдеевки, Керамика, Тоненького, Опытного и Первомайского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 28 октября не добились никаких подтвержденных успехов. Российский военный блогер заявил, что элементы российского батальона “Белые волки” успешно атаковали близ Кременной.

Российские СМИ утверждали, что российские войска продвинулись в районе Макеевки и атаковали в районе Синьковки и Кисловки 27 октября.

28 октября Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе Синьковки и Ивановки и что российские войска не проводили наступательных операций в направлении Лимана.

Глава пресс-службы 15-го пограничного отряда Украины Иван Шевцов заявил, что на Купянском и лиманском направлениях находится около 100 000 российских солдат (вероятно, имеются в виду как передовые, так и тыловые подразделения) и что ненастная погода в последнее время повлияла на интенсивность российских операций на этих направлениях.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 28 октября не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных продвижений. Министерство обороны России заявило, что украинские войска безуспешно атаковали близ Синьковки, Надии, Торского, Диброва и Григоровки.

Операция №2 - Донецкая область

По сообщениям Генштаба Украины, украинские войска 28 октября продолжили наступательные операции к югу от Бахмута.

Сообщается, что украинские войска эффективно используют беспилотники и затрудняют применение российской артиллерии на южном фланге Бахмута..

28 октября российские войска продолжали контратаковать украинские позиции к северу и югу от Бахмута, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Клещиевки и Андреевки. Российские СМИ утверждали, что российские войска атаковали украинские силы в районе Дубово-Василевки, Хромового, Клещиевки и Андреевки 27 октября.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки 28 октября, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний.

Российские СМИ также утверждали, что 27 октября российские войска продвинулись в районе Новокалиново. 28 октября связанный с Кремлем блогер заявил, что российские войска продвинулись в районе Степового и атаковали в районе Северного и на южных подступах к Авдеевке.

Другой российский блогер утверждал, что российские войска ведут бои и переносят свои атаки в направлении Авдеевского коксохимического завода к югу от Степового, контролируют террикон возле Авдеевского коксохимического завода и участвуют в ожесточенных боях вдоль железной дороги к юго-востоку от Степового и к северо-западу от террикона.

26 октября Бутусов заявил, что российские войска продвинулись на расстояние 600 метров от северной промышленной зоны Авдеевки в надежде использовать промышленную зону для входа в сам город.

28 октября Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Степового, Авдеевки, Керамика, Тоненького, Опытного и Первомайского.

Министерство обороны Великобритании (МО) оценило только то, что российские войска перебросили на линию фронта в Авдеевке элементы численностью до восьми бригад.

ISW регулярно оценивает, что российские военные подразделения, вероятно, в целом недостаточно укомплектованы и могут быть батальонами, бригадами или полками только по названию с гораздо меньшим количеством личного состава, чем можно предположить по обозначению их эшелонов.

Западные и украинские источники продолжают сообщать, что российские войска несут значительные потери в районе Авдеевки. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил министру обороны США Ллойду Остину, что российские потери в районе Авдеевки составили около 4000 военнослужащих за неустановленный период, вероятно, в октябре 2023 года.

Министерство обороны Великобритании добавило, что российские войска, вероятно, понесли одни из самых высоких потерь в России на сегодняшний день в 2023 году.

Украинские военные наблюдатели отметили, что российские войска продолжают атаковать и продвигаться в районе Авдеевки, несмотря на потери в живой силе.

Российские войска продолжали локальные атаки к западу и юго-западу от городской черты Донецка, но 28 октября подтвержденных успехов не было.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Марьинку и Новомихайловку.

Связанный с Кремлем блогер заявил, что российские войска продвинулись в лесном массиве близ Новомихайловки и атаковали украинские позиции близ Марьинки и Красногоровки.

28 октября российские войска начали ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области, но не продвинулись вперед.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Водяного.

"Южная ось"

По словам ISW, ВСУ не проводили никаких заявленных или подтвержденных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей 28 октября.

28 октября российские войска безуспешно атаковали пограничный район Донецкой и Запорожской областей.

Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Старомайорска и к югу от Золотой Нивы.

Российские СМИ утверждали, что 27 октября российские войска контратаковали близ Старомайорска и из Новодонецкого. Российский блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские войска укрепляют позиции к северо-востоку от Приютного.

По словам российских источников, украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но 28 октября не добились никаких подтвержденных успехов.

Известный российский блогер утверждал, что украинские войска атаковали Нестерянку, Копани и Ровное, а также вблизи Новопрокоповки и Вербового.

Российский источник утверждал, что украинские войска провели безуспешные бронетанковые атаки между Работино и Вербовым. Министерство обороны России заявило, что российские войска также отразили украинские атаки вблизи Работино.

Российский военный блогер утверждал, что небольшие группы украинских войск провели безуспешные бронетанковые атаки при артиллерийской поддержке вблизи Работино. Другой российский военный блогер утверждал, что украинские войска атаковали с направления Новопрокоповки к западу от Работино.

27 октября военный блогер заявил, что украинские войска безуспешно пытаются продвинуться к западу от Работино в течение пяти дней.

Российский блогер, связанный с Кремлем, заявил, что украинские войска добились "незначительных успехов" во время атак вблизи Роботино.

Российский источник утверждал, что российские войска отразили несколько украинских атак близ Копани 27 октября.

Российские войска 28 октября безуспешно атаковали запад Запорожской области. Генштаб Украины и пресс-центр Таврийска сообщили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к северо-западу от Вербового.

Как сообщает ISW, ВСУ удерживают позиции в Крынках на фоне продолжающихся операций на восточном (левом) берегу Херсонской области 28 октября.

Российские блогеры признали, что украинские силы сохраняли неопределенные позиции в Крынках 27 и 28 октября. Известный российский блогер 28 октября заявил, что были столкновения близ Поймы, Пищановки, Подступного и Крынков.

Другой российский военный блогер утверждал, что украинские войска пытались наступать в направлении Пищановки.

27 октября связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что вечером 26 октября украинские силы также безуспешно атаковали в направлении Пищановки.

28 октября представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы проводят неуказанные боевые операции на различных "подходящих" участках фронта на херсонском направлении и уничтожают российские позиции и наблюдательные посты на островах дельты реки Днепр.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 28 октября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Крынков.