ЗСУ знищують резерви РФ, які йдуть в бій. Яка ситуація на Таврійському напрямку

"Оборонна операція на Таврійському напрямку продовжується. Масово знищуємо ворога та резерви, які він вводить у бій. В операційній зоні ОСУВ “Таврія” обстановка залишається складною, проте контрольованою", - написав він.

Генерал також додав, що попри 51 бойове зіткнення, що відбулося, ЗСУ стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів.

Атаки ворога

За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також 1175 обстрілів.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати росіян склали: в живій силі - 417 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 2 танки, 9 бойових бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки.

"Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 329 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів противника", - додав Тарнавський.

Загальна ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили 22 атаки противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по 6 артилерійських засобів противника.

Як уточнюють у звіті Інституту вивчення війни, підрозділ російських військ просунувся до центру Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Російські війська намагаються перерізати логістичні шляхи ЗСУ біля Бахмута, зокрема ті, що проходять до Іванівського з півночі.