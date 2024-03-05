RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожают резервы РФ, идущие в бой. Какая ситуация на Таврическом направлении

Фото: ВСУ уничтожают резервы РФ на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожают резервыоккупантов, которые Россия отправляет в бой на Таврическом направлении. Ситуация на этом участке фронта остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Оборонительная операция на Таврическом направлении продолжается. Массово уничтожаем врага и резервы, которые он вводит в бой. В операционной зоне ОСГВ "Таврия" обстановка остается сложной, однако контролируемой", - написал он.

Генерал также добавил, что, несмотря на 51 боевое столкновение, ВСУ устойчиво держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях и уничтожают оккупантов.

Атаки врага

За минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также 1175 обстрелов.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери россиян составили: в живой силе - 417 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 2 танка, 9 боевых бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 один.

"Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 329 БпЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов и 5 других важных объектов противника", - добавил Тарнавский.

Общая ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отбили 22 атаки противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 6 артиллерийским средствам противника.

Как уточняют в отчете Института изучения войны, подразделение российских войск продвинулось в центр Новомихайловки (к юго-западу от Донецка). Российские войска пытаются перерезать логистические пути ВСУ возле Бахмута, в частности те, что проходят в Ивановское с севера.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине