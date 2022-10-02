ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники ліквідували вже понад 60 тисяч російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та шість безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ вночі знищили п'ять з семи іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими росіяни намагалися атакувати Миколаївську область.
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