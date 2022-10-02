ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники ликвидировали уже более 60 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и шесть беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ ночью уничтожили пять из семи иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми россияне пытались атаковать Николаевскую область.
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