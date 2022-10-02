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ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 60 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники ликвидировали уже более 60 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и шесть беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 60110 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 2377 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 4975 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 1405 (+8) ед,
  • РСЗО - 337 (+1) ед,
  • средства ПВО - 176 (+0) ед,
  • самолетов - 264 (+0) ед,
  • вертолетов - 227 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1015 (+6),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед,
  • специальная техника - 131 (+0).

Напомним, ВСУ ночью уничтожили пять из семи иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми россияне пытались атаковать Николаевскую область.

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