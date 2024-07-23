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ЗСУ знищили вже 16 000 бойових броньованих машин окупантів: втрати армії РФ

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За добу 22 липня воїни ЗСУ знищили 1220 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 568 980 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 568980 (+1220) осіб ліквідовано;
  • танків – 8288 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 16000 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 15694 (+57) од.;
  • РСЗВ – 1125 (+2) од.;
  • засоби ППО – 901 (+1) од.;
  • літаків – 361 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36) од.;
  • крилаті ракети – 2401 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од.;
  • спеціальна техніка - 2640 (+3) од.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не розкриватиме інформацію про втрати серед військових, однак поки що цифри не зменшуються.

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Війна Росії проти України