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ВСУ уничтожили уже 16 000 боевых бронированных машин оккупантов: потери армии РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За сутки 22 июля воины ВСУ уничтожили 1220 окупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 568980 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 568 980 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков – 8288 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 16000 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 15694 (+57) ед;
  • РСЗО – 1125 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 901 (+1) ед;
  • самолетов – 361 ед;
  • вертолетов – 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12511 (+36) ед;
  • крылатые ракеты – 2401 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подлодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21202 (+64) ед;
  • специальная техника – 2640 (+3) ед.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не будет раскрывать информацию о потерях среди военных, однако пока цифры не уменьшаются.

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