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Зеленський про українські втрати на фронті: зміни не в позитивний бік

Україна, Неділя 21 липня 2024 19:00
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Зеленський про українські втрати на фронті: зміни не в позитивний бік Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна наразі не розкриватиме інформацію про втрати серед військових, однак поки що цифри не зменшуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС.

Говорячи про втрати серед українських військових на фронті, Зеленський заявив, що щодня бачить зміни у чисельності загиблих.

"Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня. Для мене це дуже важливе питання. І я щодня бачу, на жаль, ці зміни. І вони не в позитивний бік. Менше не стає", - заявив президент.

Водночас глава держави відмовився назвати точну кількість втрат, "щоб росіяни знали всю інформацію".

Відповідаючи на запитання, як ще довго Україна може зазнавати таких втрат, Зеленський відповів, що це залежить передусім від морального духу військових, а також від морального духу народу, який працює, щоб у військових були гроші та зарплати.

"Це залежить від єдності між військовими та цивільними в Україні", - підкреслив він.

Глава держави також наголосив, що робиться все, щоб мінімізувати втрати з українського боку.

"Тому різниця між убитими та пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на 6-8 поранених, то у них кожен третій, кожен другий. Це свідчить про те, що вони не борються за виживання своїх людей, вони залишають їх на полі бою", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора Міноборони впровадило 4 рівні надання домедичної допомоги для військових. Детальніше про зміни можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, нещодавно Міністерстово оборони допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний броньоваий автомобіль вітчизняного виробництва "Козак-5МЕД".

Зауважимо, що його основне призначення - евакуація поранених та травмованих військовослужбовців з поля бою.

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