Зеленський про українські втрати на фронті: зміни не в позитивний бік

Україна наразі не розкриватиме інформацію про втрати серед військових, однак поки що цифри не зменшуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС .

Говорячи про втрати серед українських військових на фронті, Зеленський заявив, що щодня бачить зміни у чисельності загиблих.

"Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня. Для мене це дуже важливе питання. І я щодня бачу, на жаль, ці зміни. І вони не в позитивний бік. Менше не стає", - заявив президент.

Водночас глава держави відмовився назвати точну кількість втрат, "щоб росіяни знали всю інформацію".

Відповідаючи на запитання, як ще довго Україна може зазнавати таких втрат, Зеленський відповів, що це залежить передусім від морального духу військових, а також від морального духу народу, який працює, щоб у військових були гроші та зарплати.

"Це залежить від єдності між військовими та цивільними в Україні", - підкреслив він.

Глава держави також наголосив, що робиться все, щоб мінімізувати втрати з українського боку.

"Тому різниця між убитими та пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на 6-8 поранених, то у них кожен третій, кожен другий. Це свідчить про те, що вони не борються за виживання своїх людей, вони залишають їх на полі бою", - сказав він.