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ЗСУ знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: Танк ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції ворожої БМП на Бахмутському напрямку та завдали ударів по ній. Внаслідок цього бойова машина росіян була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Мінус БМП ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада допомогла аеророзвідкою бійцям 45 окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

У Сухопутних військах додали, що це відбулось на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади на Донецькому напрямку знищили російський танк.

Українські захисники влучними ударами знищили танк Т-80 росіян, який намагався вести вогонь по позиціях ЗСУ.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниДонецька областьБахмутВійна в Україні