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ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та БМП у Луганській області (відео)

Фото: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та БМП у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили ворожу БМП та склад боєприпасів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"У лісосмузі на Луганщині знищено особовий склад та БМП росіян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам.

"Відпрацювали по ворогу гарматним вогнем - знищено БМП, особовий склад та забудови росіян", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що рух опору діє у Луганській області, попри смертельний ризик. Партизани підривають автомобілі колаборантів та залізницю.

Українським Силам оборони вдається потроху просуватися вперед на Кремінському напрямку Луганської області. Ворог намагається атакувати, але отримує відсіч.

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