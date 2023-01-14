ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и БМП в Луганской области (видео)

Украинские военные уничтожили вражескую БМП и склад боеприпасов в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам.
"Отработали по врагу пушечным огнем - уничтожены БМП, личный состав и застройки россиян", - добавили в ОВА.
Напомним, что движение сопротивления действует в Луганской области, несмотря на смертельный риск. Партизаны подрывают автомобили коллаборантов и железную дорогу.
Украинским Силам обороны удается постепенно продвигаться вперед на Кременском направлении Луганской области. Враг пытается атаковать, но получает отпор.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.