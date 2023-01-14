ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и БМП в Луганской области (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и БМП в Луганской области (GettyImages)

Украинские военные уничтожили вражескую БМП и склад боеприпасов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"В лесополосе в Луганской области уничтожен личный состав и БМП россиян", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе совместной разведки БПЛА пограничников и противотанкистов было определено расположение вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно передала координаты артиллеристам. "Отработали по врагу пушечным огнем - уничтожены БМП, личный состав и застройки россиян", - добавили в ОВА.