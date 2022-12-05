UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ворожий гелікоптер і ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ворожий вертоліт та ще 540 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби знищили 540 окупантів та ворожий вертоліт. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 91 590 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 5 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 91690 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 2924 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 5900 (+8) од.,
  • артилерійських систем - 1914 (+6) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засоби ППО - 211 (+1) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1582 (+9),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4497 (+18) од.,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямах.

Нагадаємо, минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по місцях зосередження особового складу та техніки росіян. Окрім цього, українські захисники відбили 13 атак окупантів на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУРосійська ФедераціяВійна в Україні