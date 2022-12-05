ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 540 оккупантов и вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника по состоянию на 5 декабря ориентировочно составили:

Напомним, за минувшие сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.

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