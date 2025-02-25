ЗСУ знищили укриття та зупинили штурм РФ у Донецькій області

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак, однак наші оборонці успішно відбили штурмові дії в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор атакував шість разів, намагаючись прорвати нашу оборону поблизу Зелених Долини, Борівської Андріївки, Новолюбівки, Діброви та Катеринівки.

На Торецькому напрямку ворог провів 11 атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші військові успішно зупинили 28 штурмових спроб агресора в напрямку Водяного Другого, Променя, Покровська, Леонтовичів, Котлине, Удачного, Молодецького, Надіївки, Троїцького, Андріївки, Тарасівки та Улаклів.