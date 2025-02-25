ЗСУ знищили укриття та зупинили штурм РФ у Донецькій області

Збройні сили України на Донеччині знищили ворожі укриття. Вони зупинили спроби окупантів провести штурмові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Донеччині артилеристи бригади "Помста" успішно завдали удару по ворожому укриттю, знищивши його та значно ослабивши позиції противника.
За інформацією командування, прикордонники комендатури вогневої підтримки використали реактивну систему залпового вогню RAK-SA-12 для знищення ворожих укриттів та подавлення намірів окупантів здійснити штурмові дії.
Цей успішний удар є важливим кроком у забезпеченні оборони східного напрямку та зниженні активності противника на лінії фронту.
На Харківському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону українських захисників поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак, однак наші оборонці успішно відбили штурмові дії в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку агресор атакував шість разів, намагаючись прорвати нашу оборону поблизу Зелених Долини, Борівської Андріївки, Новолюбівки, Діброви та Катеринівки.
На Торецькому напрямку ворог провів 11 атак в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку наші військові успішно зупинили 28 штурмових спроб агресора в напрямку Водяного Другого, Променя, Покровська, Леонтовичів, Котлине, Удачного, Молодецького, Надіївки, Троїцького, Андріївки, Тарасівки та Улаклів.