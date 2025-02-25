ВСУ уничтожили укрытие и остановили штурм РФ в Донецкой области

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды пытался прорвать оборону украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг совершил 11 атак, однако наши защитники успешно отбили штурмовые действия в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал шесть раз, пытаясь прорвать нашу оборону вблизи Зеленых Долин, Боровской Андреевки, Новолюбовки, Дибровы и Катериновки.

На Торецком направлении враг провел 11 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши военные успешно остановили 28 штурмовых попыток агрессора в направлении Водяного Второго, Луча, Покровска, Леонтовичей, Котлино, Удачного, Молодецкого, Надиевки, Троицкого, Андреевки, Тарасовки и Улаклов.