ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника "Ланцет" (фото)

Вооруженные силы Украины сегодня, 11 июля, уничтожили три российских беспилотника "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование " Юг ".

"11 июля 2023 года в результате боевой работы, воинами воздушного командования "Юг" уничтожено 3 российских ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" отметила, что речь идет о беспилотниках "Ланцет".

Фото: обломки беспилотников (facebook.com/PvKPivden)

Однако в ВСУ не уточнили, где конкретно были уничтожены вражеские беспилотники.

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Однако украинские бойцы продолжают уничтожать эти БПЛА. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".