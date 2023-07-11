ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника "Ланцет" (фото)
Вооруженные силы Украины сегодня, 11 июля, уничтожили три российских беспилотника "Ланцет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".
"11 июля 2023 года в результате боевой работы, воинами воздушного командования "Юг" уничтожено 3 российских ударных БпЛА", - говорится в сообщении.
Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" отметила, что речь идет о беспилотниках "Ланцет".
Фото: обломки беспилотников (facebook.com/PvKPivden)
Однако в ВСУ не уточнили, где конкретно были уничтожены вражеские беспилотники.
Производство "Ланцетов" в обход санкций
Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.
Однако украинские бойцы продолжают уничтожать эти БПЛА. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".
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